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Siyonist İsrail'in askeri üssünde yangın! 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Siyonist İsrail’in askeri üssünde yangın! 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor

İsrail’in Ramat Gan kentinde bulunan askeri üste yangın çıktı. İlk bildirmelere göre can kaybı yaşanmayan yangında 28 itfaiye ekibi çalışıyor.

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