Katil İsrail'in finansörü İngiltere'den skandal açıklama: "İsrail’e silah ihracatını devam edeceğiz"

Dowden, "Silah ihracatı kontrolleri için yaptığımız değerlendirme dünyadaki en titiz değerlendirmelerden biridir. Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da birkaç gün önce ifade ettiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz. Refah'la ilgili olarak, yardımın içeri girmesi ve sivil kayıpları en aza indirgemek için herhangi bir saldırının uygun şekilde yürütülmesi konusundaki endişelerimiz hakkında İsraillilerle temas halinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

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