Katil İsrail'in finansörü İngiltere'den skandal açıklama: "İsrail’e silah ihracatını devam edeceğiz"
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce mazlum Gazze halkını katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'e mühimmat desteği veren ülkelerin başında da şüphesiz ki İngiltere geliyor. Gazze'de yaşanan katliamlar devam ederken İngiltere'den skandal bir açıklama daha geldi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İsrail’e silah ihracatını devam edeceklerini açıkladı.
Katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 221 gündür devam ederken, İngiltere, İsrail'e silah ihracatını devam edeceğini açıkladı.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını onaylamaya devam edeceğini ve Refah'taki geniş çaplı bir İsrail operasyonunun da buna engel olmayacağını ifade etti.
Dowden, "Silah ihracatı kontrolleri için yaptığımız değerlendirme dünyadaki en titiz değerlendirmelerden biridir. Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da birkaç gün önce ifade ettiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz. Refah'la ilgili olarak, yardımın içeri girmesi ve sivil kayıpları en aza indirgemek için herhangi bir saldırının uygun şekilde yürütülmesi konusundaki endişelerimiz hakkında İsraillilerle temas halinde olmaya devam ediyoruz" dedi.
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