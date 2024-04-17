Türkiye mazlumun yanında zalimin karşısında! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde katil İsrail'e karşı atılan adımlar...

Katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirerek binlerce Filistinliyi acımadan öldürdü. Dünya bu soykırımı sessiz şekilde izlerken sürecin en başından beri Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye her zaman olduğu gibi mazlum Filistin halkının yanında oldu. Başkan Erdoğan son olayların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren 1 ay içinde tam 30 liderle temas kurarken Türkiye bölgeye yaptığı insani yardımlarla ön plana çıktı. Yaşanan soykırımı uluslararası camiaya taşıyan Türkiye Filistinlilerin yanında olurken ekonomi alanında da İsrail ile ihracata kısıtlama getirildi. İşte Türkiye'nin İsrail'e karşı attığı adımlar...