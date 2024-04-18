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Başkan Erdoğan'dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

Başkan Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. "Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözleri ile adeta dünyaya liderlik dersi verdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu da Erdoğan'ın sözlerini değerlendirirken, Başkan Erdoğan'ın seçim sonuçlarını iyi analiz ettiğini ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na uygun yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.04.2024 07:50
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Başkan Erdoğan’dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

İşte Okan Müderrisoğlu'nun "Erdoğan... Bir liderlik dersi!" başlıklı o yazısı

Aslında O'nu, kritik anlardaki duruşuna bizzat tanık olmuştuk. Dün de bizi şaşırtmadı. 2010'daki anayasa değişikliği paketinin parti kapatmayı güçleştiren maddesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmişti.

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Başkan Erdoğan’dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

Meclis'in bahçesinde milletvekilleriyle sohbet ederken ilk haber geldi. Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, oylama sonucunu kendisine gösterdiğinde etrafı bir anda milletvekilleri ile sarıldı.
Moraller bozuktu. O, "Tüm arkadaşlar genel kurula dönsün. Paketin kalan maddelerine sahip çıkın" dedi, telaşı hızla yatıştırdı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar gücünü kaybettiğinde de milletin iradesine saygı temelinde yine aynı kararlılık ve inançla dimdik durmuştu.

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Başkan Erdoğan’dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

17 Nisan 2024, saat 12.15, AK Parti Grup Toplantısı... Heyecanlı gözler O'na kilitlenmişti. Seçim yorgunu ama umduğu sonuçları alamamış kadrolar liderin ne diyeceğini merakla bekliyordu. Konuşması tam manasıyla bir liderlik dersiydi. Ne abartılı tepki ne de hayalcilik söz konusu idi. Her cümle titizlikle seçilmiş, yerli yerine oturtulmuştu.

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Başkan Erdoğan’dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

Hitabında, 4 ana noktaya odaklandı...
1- "Demokrasimizin bir sandık sınavından daha başarıyla çıkmasını sağladık" diyerek seçmenin takdirini olduğu gibi kabul edip saygın bir konuma yerleştirdi.

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Başkan Erdoğan’dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

2- "Yerel iktidar-Merkezi iktidar" ayrımı yapan ve yerel özerkliği çağrıştıracak girişimlerde bulunanlara keskin şekilde set çekti. "81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir" dedi!