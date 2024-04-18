Başkan Erdoğan'dan dünyaya liderlik dersi! AK Parti Grup Toplantısındaki mesajlarda 4 ana nokta

Başkan Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. "Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözleri ile adeta dünyaya liderlik dersi verdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu da Erdoğan'ın sözlerini değerlendirirken, Başkan Erdoğan'ın seçim sonuçlarını iyi analiz ettiğini ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na uygun yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi.