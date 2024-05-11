Gazze’den dünyaya ’yakıt yardımı’ çağrısı: Hastaneler alarm veriyor

SON 5-6 GÜNDÜR HİÇ YAKIT ULAŞMAMIŞ

Günlük 3 bin 500 litre yakıta ihtiyaçlarını olduğunu ve daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla her gün ya da gün aşırı olarak hastaneye yakıt verildiğini söyleyen Hüseyin, son 5-6 gündür ise hiç yakıt ulaşmadığını, depolardaki yedek yakıtı kullandıklarını dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI SONRASI 33 HASTANE HİZMET DIŞI

Hastanede 600 hasta ve yaralı, 500 diyaliz hastası, 24 prematüre bebek ve 12 yoğun bakım hastası bulunduğunu ve 5 ameliyathanenin sürekli çalıştığını kaydeden Hüseyin, 48 saatten az bir zaman sonra hastanede sağlık hizmetinin duracağını belirtti.