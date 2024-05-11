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Gazze'den dünyaya 'yakıt yardımı' çağrısı: Hastaneler alarm veriyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Gazze’den dünyaya ’yakıt yardımı’ çağrısı: Hastaneler alarm veriyor

Soykırımcı İsrail'in Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapatması ile yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'deki hastanelerde durum gittikçe kötüleşiyor. Deyr el-Belah kentindeki ve Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesinden, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımı yapılması çağrısı yapıldı.

Hastane doktorlarından Raid Hüseyin, son 2 günde Refah'tan Gazze'nin orta kesimine büyük bir göç dalgası olduğunu, daha önce yaklaşık 400 bin olan nüfusun bu göçle birlikte 800 bini aştığını kaydetti.

HASTA SAYISI MEVCUT KAPASİTEYİ AŞTI

Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti veren tek hastane olduğuna dikkati çeken Hüseyin, 150 yatak kapasiteli hastanenin olağanüstü durumlarda 200 yatak kapasitesine çıkabildiğini ancak yeni gelen göç dalgasıyla birlikte halihazırda hastanede 600 hastanın tedavi gördüğünü dile getirdi.

SON 5-6 GÜNDÜR HİÇ YAKIT ULAŞMAMIŞ

Günlük 3 bin 500 litre yakıta ihtiyaçlarını olduğunu ve daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla her gün ya da gün aşırı olarak hastaneye yakıt verildiğini söyleyen Hüseyin, son 5-6 gündür ise hiç yakıt ulaşmadığını, depolardaki yedek yakıtı kullandıklarını dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI SONRASI 33 HASTANE HİZMET DIŞI

Hastanede 600 hasta ve yaralı, 500 diyaliz hastası, 24 prematüre bebek ve 12 yoğun bakım hastası bulunduğunu ve 5 ameliyathanenin sürekli çalıştığını kaydeden Hüseyin, 48 saatten az bir zaman sonra hastanede sağlık hizmetinin duracağını belirtti.

İsrail ordusunun Refah'a geniş kapsamlı bir saldırı başlatması durumunda, Aksa Şehitleri Hastanesinin, Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti verecek tek hastane olacağını söyleyen Hüseyin, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımında bulunma çağrısı yaptı.

SAĞLIK VE TIBBİ HİZMETLER DURABİLİR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinde, 48 saat içinde yakıtın biteceği dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin duracağı bildirilmişti. Medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 33 hastane ve 54 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

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