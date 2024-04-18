Katil İsrail destekçisi ABD’den Filistin’in BM’ye tam üyelik talebine veto kararı!





BM Güvenlik Konseyi'nde TSİ 23.00'de Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu oylayacak. Filistin, şu anda BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor. Filistin'in BM'ye tam üye olması için Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.