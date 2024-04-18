Katil İsrail destekçisi ABD'den Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine veto kararı!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine yönelik yapılacak oylamada veto yetkisini kullanacağını açıkladı. Öte yandan hatırlanacağı üzere Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik talebini veto edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine yönelik yapılacak oylamada veto yetkisini kullanacağını açıkladı.
Patel, ABD'nin söz konusu hareketin iyi niyetle bile olsa Filistin'e devlet statüsü kazandırmayacağını düşündüğünü belirterek, Filistin'in bir devlet olarak üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda oybirliği olmadığını aktardı.
BM Güvenlik Konseyi'nde TSİ 23.00'de Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu oylayacak. Filistin, şu anda BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor. Filistin'in BM'ye tam üye olması için Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.
FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.
BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.
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