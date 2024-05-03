Türkiye ticareti kesti! İsrail medyasından acı itiraf: Sonuçları çok büyük olacak

TÜRKİYE'NİN KARARI DÜNYA BASININDA: KRİZ DERİNLEŞECEK

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı alan ve sonrasında İsrail ile olan tüm ticaretini durduran Türkiye'nin kararı bugün dış basının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu hamlenin, eski iki yakın müttefik arasında kötüleşen gerilimi daha da derinleştireceğini iddia etti.

BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.