Hamas’tan ateşkes açıklaması: İsrail ile henüz nihai bir anlaşma yapılmadı

FİLİSTİN'İN ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.