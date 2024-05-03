03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 Starlink ve 2 dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA