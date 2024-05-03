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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor

Son dakika haberine göre Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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