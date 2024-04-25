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Gazze hükümeti açıkladı: İsrail’in Nasır Hastanesi’nde yüzlerce insanı infaz ettiğini teyit ediyoruz

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Gazze hükümeti açıkladı: İsrail’in Nasır Hastanesi’nde yüzlerce insanı infaz ettiğini teyit ediyoruz

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından toplu mezarların bulunduğu Nasır Hastanesi kompleksinde, İsrail tarafından yüzlerce yerinden edilmiş ve hasta Filistinlinin infaz edildiğini bildirdi.

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