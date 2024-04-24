Gazze'de insanlık ölüyor! Filistinlilerde menenjit ve hepatit C tespit edildi
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler arasında menenjit ve hepatit C vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosunda onaylanmasını değerlendirdi.
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm kusuyor.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinliler arasında kanalizasyon suyunun taşması ve içme suyunun bulunmaması nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıktı.
Açıklamada, "Filistinlilerde çok sayıda menenjit ve hepatit C vakası tespit edildi." denildi.
Sokaklarda ve çadırlarda kanalizasyonun taşması ve yeterli içme suyunun bulunmaması sonucu birçok salgın hastalığın yayıldığı ve bu durumun özellikle çocuklar arasında bir sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulunuldu.
Bakanlığın açıklamasında, ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara "gerekli ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri" çağrısı yapıldı.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: İSRAİL, GAZZE'DE ABD MÜHİMMATIYLA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosunda onaylanmasını değerlendirdi.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
O'Brien, paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti.
CAN KAYBI 34 BİN 262'YE YÜKSELDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 201 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 79 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının da 77 bin 229'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusunun 201 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
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