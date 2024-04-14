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Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Yunanistan, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı

Son dakika haberine göre Yunanistan hükümetinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

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