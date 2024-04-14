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Hamas: İran'ın İsrail’e saldırısı "doğal bir tepki"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Hamas: İran’ın İsrail’e saldırısı doğal bir tepki

Hamas Hareketi, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik misyonunu hedef alan İsrail'e düzenlediği hava saldırısını "doğal bir tepki" ve "hak edilmiş bir yanıt" olarak değerlendirdi.

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