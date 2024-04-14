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Katar'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Katar’dan İran ve İsrail’e itidal çağrısı!

Katar, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili tüm taraflara gerilimi durdurma ve azami itidal çağrısında bulundu.

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