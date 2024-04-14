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AB, İran'ın İsrail'e saldırısını şiddetle kınadı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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AB, İran’ın İsrail’e saldırısını şiddetle kınadı

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

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