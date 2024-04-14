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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı"

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail’e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı

Son dakika haberine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece İsrail'e gerçekleştirdikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının cevabı olduğunu söyledi.

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