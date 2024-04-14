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İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

ahaber.com.tr Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Son dakika haberine göre İsrail, dün gece İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı.

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