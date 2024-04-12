İran'dan işgalci İsrail'e İHA'lı saldırı! Dünya diken üstünde | İşte Orta Doğu'da dakika dakika yaşananlar
7 Ekim tarihinden itibaren Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan İHA'lı saldırı düzenlendi. İran'ın gerçekleştirdiği İHA'lı saldırının adının "True Promise" yani "Gerçek vaat" olarak açıklanırken, 100'den fazla İran'ın İHA'larına ABD ve İngiltere tarafından İsrail hava sahası dışında müdahale edildiği belirtildi. Orta Doğu'da ülkeler hava sahalarını kapatırken, İsrail askeri radarlarını ele geçirdiklerine dair bir ekran görüntüsü yayınladı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
İsrail güçleri, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde olmak üzere toplam 7 askeri danışman öldürüldü.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülke topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Konsolosluğa saldırdıklarında toprağımıza saldırmış oluyorlar. Şeytani İsrail rejimi bir hata yaptı ve bu hata nedeniyle cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü bir süredir beklenen İran-İsrail geriliminde. İran, İsrail'e yönelik İHA saldırısı başlattı. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. ABD güçleri, İran'a ait yüzlerce hava savunma füzesi ile onlarca insansız hava aracını hedef alarak İsrail'e yönelik desteğini bir kez daha kanıtladı.
"ABD VE İSRAİL BİRLİKTE HAREKET ETTİ"
ABD'li Senatör Chuck Schumer, İran'ın saldırısını kınadı ve Tahran'ı "saldırgan" davranışını "azaltmaya" çağırdı. Schumer ayrıca Washington ve Tel Aviv'in saldırıya karşı birlikte hareket ettiğini dile getirdi ve şöyle dedi:
"Üst düzey yöneticilerle iletişime geçtim, bana saldırıya karşı, İsrail'i korumak için birlikte hareket edildiği söylendi"
ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına yanıt olarak yayınladığı bildiride itidal ve soğukkanlılık çağrısı yaptı. Bir bakanlık yetkilisi bölgedeki savaşın artık "Tamamen bitmesi" gerektiğini ifade etti ve ateşkes çağrısında bulundu.
NETANYAHU GERİ ADIM ATMADI
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırısı Hamas ile mücadele ile ilgili konuştu. Netanyahu İsrail'in Gazze savaşını 'tam güçle' sürdüreceğini söyledi. Netanyahu ayrıca İran'ın saldırısı ile ilgili "Önledik, püskürttük, birlikte kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
İRANLI HACKER GRUBU: İSRAİL RADARLARINI ELE GEÇİRDİK
İran merkezli Handala isimli hacker grubu geçmiş yıllarda İsrail'in hem devlet hem de özel şirketlerine sayısız saldırı gerçekleştirdi. Dün gece yine ortaya çıkan Handala, İsrail askeri radarlarını ele geçirdiklerine dair bir ekran görüntüsü yayınladı. Handala ayrıca dün gece İsraillilere 500 bine yakın telefon mesajı gönderdi söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Liderlerinizin suçlarının ve aptallıklarının bedelini insanlar ödeyecek. Şehirleri boşaltın, belki daha az hasar görürsünüz"
JERUSALEM POST: HİÇBİR ŞEY HAVA SAHAMIZI İHLAL ETMEDİ
İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Jerusalem Post, İran'dan atılan hiçbir füze ve İHA'nın başarılı olamadığını hava savunma sistemlerinin bütün hedefleri vurduğunu öne sürdü. Gazete, Demir Kubbe ve Arrow sistemlerinin halihazırda Hamas ve Hizbullah tarafından atılan roketleri düşürdüğünü de hatırlattı.
ORTA DOĞU'DA TARİHİ SALDIRI
Orta Doğu hatta dünya dün gece bir ilke tanıklık etti. İran, İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları, saldırının “spesifik hedeflere” yönelik olduğunu açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın ülkeye 200’den fazla silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze gönderdiğini açıkladı. Daniel Hagari, füzelerin bazılarının seyir füzeleri, bazılarının balistik füzeler olduğunu söyledi.
Hagari, “İsrail'in savunma sistemleri ve bölgedeki müttefikleri, füze ve SİHA'ların büyük çoğunluğunu düşürdü. Onlarca SİHA ve füze de, İsrail toprakları dışında düşürüldü” dedi.
İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada saldırıda ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğu, can kaybı olmadığı duyuruldu.
Amerikan CBS News televizyonu, bazı SİHA’ların ABD tarafından düşürüldüğünü bildirdi. ABD ordusu bu SİHA’ların nerede düşürüldüğünü açıklamadı.
JAPONYA'DAN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI
Japonya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulundu.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya, bu saldırının Orta Doğu'daki mevcut durumu daha da kötüleştireceğinden derin kaygı duymakta ve bu gerilimi şiddetle kınamakta" ifadesi yer aldı.
"Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için son derece önemli" değerlendirmesi yapılan açıklamada Japonya'nın, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik ilgili taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulunduğu bildirildi.
Deniz aşırı yaşayan Japon vatandaşlarının korunması için tüm önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, sürecin daha da kötüleşmesini önlemek için gerekli diplomatik çabaları göstermeye devam etme kararlılığı vurgulandı.
KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI, İSRAİL YANLISI AÇIKLAMASI NEDENİYLE AMERİKAN DEVLETLERİ ÖRGÜTÜNÜ ELEŞTİRDİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı X'ten OAS'nin açıklamasını alıntılayan Petro, "Soykırım her türlü barbarlıktır ve ondan önce gelir. Dolayısıyla OAS, kendisini şüphesiz barış hedefiyle ifade etmelidir, gerisi yalnızca insani yıkıma yol açan jeopolitik propagandadan ibarettir. OAS'nin hedefi İran ya da İsrail değil, barış olmalıdır. OAS, dünya barışı üzerine bahse girmelidir. Biz bağımsız cumhuriyetleriz." değerlendirmesinde bulundu.
OAS'den yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı "açık şekilde" kınanarak, İsrail hükümeti ve halkıya tam dayanışma içerisinde olunduğu bildirildi.
Açıklamada, "Uluslararası hukukun en temel normlarını çiğneyen İran rejimi, bölgede ve genel olarak dünyada istikrarsızlık kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİNDEN İTİDAL ÇAĞRISI
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.
KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın korunmasının önemini vurguladı.
"Bölgenin istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gerilimin önlenmesi için tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdığını" belirten Budeyvi, tüm tarafların ortak çaba göstermesi, anlaşmazlıkları çözmenin ve bölgenin güvenlik ile istikrarını sağlamanın etkili bir yolu olarak diplomasi yaklaşımını benimsemesi gerektiğini kaydetti.
Uluslararası toplumun barış ve istikrar çabalarını desteklemedeki rolüne dikkati çeken Budeyvi, ilgili tüm taraflara bölgesel ve küresel güvenlik ile barışı korumaya kararlı olma çağrısında bulundu.
TAHRAN'DAKİ MİHRABAD HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARIN İPTAL SÜRESİ UZATILDI
İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi yerel saatle 12.00'ye uzatıldı.
Tesnim Haber Ajansına göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış ve bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Bu aralık, öğlen 12.00'ye kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
İran'ın İsrail'e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.
CNN'DEN BIDEN İDDİASI
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi.
Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.
Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.
Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.
Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.
İRAN'IN SALDIRILARI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRMÜŞ
Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.
HİZBULLAH: İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR OLDU
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine onlarca katyuşa füzesi fırlatarak buna karşılık verdiklerini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi.
Resmi makamlar ve sağlık kaynaklarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Hizbullah, gece de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu.
İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.
BREZİLYA'DAN İRAN VE İSRAİL'E "MAKSİMUM İTİDAL" ÇAĞRISI
Brezilya, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından, taraflara "maksimum itidal" çağrısında bulundu.
Brezilya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran ve İsrail'e "maksimum itidal" çağrısı yapılarak, bölgede artan gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumdan çaba göstermesi istendi.
İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırısı haberlerinin endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, Brezilya'nın, Gazze Şeridi'nde çatışmaların başlamasından bu yana, husumetin Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran gibi ülkelere yıkıcı şekilde yayılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu da hatırlatıldı.
URUGUAY'DAN İRAN'A KINAMA
Uruguay hükümetinden yapılan açıklamada ise İran'ın İsrail'e hava saldırısı kınanarak, Orta Doğu'da çatışmanın kötüleşmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.
ABD, İsrail'den İran saldırısına karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi
ABD, İsrail'den İran saldırısına herhangi bir karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini talep etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.
Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.
Bakanlar, son 24 saat içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşmüştü.
İsrail Güvenlik Kabinesi de İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki vermişti.
Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.
BIDEN'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi.
Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.
Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.
- G-7 liderleriyle toplantı
Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.
İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.
İSRAİL BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.
Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.
İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.
BMGK BUGÜN TOPLANIYOR
Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.
İSRAİL TELEVİZYONU: İRAN SALDIRISINA YANITA SAVAŞ KABİNESİ KARAR VERECEK
BIDEN NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
Biden ve Netanyahu İran saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir fotoğraf yer aldı.
ABD GÜÇLERİ SURİYE-ÜRDÜN SINIRINDAKİ ÜSLERDEN ONLARCA İHA'YI HEDEF ALDI
Suriye-Ürdün sınırındaki iki üste konuşlanan ABD güçleri, yüzlerce hava savunma füzesi ile onlarca insansız hava aracını (İHA) hedef aldı.
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün topraklarındaki Kule-22 üssünden gece yarısından sonra yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi.
Kaynaklara göre, ABD üslerinden fırlatılan füzeler, aidiyeti bilinmeyen onlarca kamikaze İHA'ya isabet etti.
Hedef alınan İHA'lardan bazı parçaların, Suriye-Ürdün sınır hattındaki sivil yerleşimlere düştüğü öğrenildi.
Ayrıca Beşşar Esed rejimine yakın sosyal medya hesapları, Suriye'nin Şam, Humus, Dera ve Süveyda illerinde patlama sesleri duyulduğunu iddia etti.
Paylaşımlarda, patlama seslerinin üzerine Humus'un batı kırsalındaki rejime ait hava savunma sistemlerinin devreye sokularak, bazı füzelerin havada imha edildiği ileri sürüldü.
İSRAİL BASINI: İRAN'DAN GÖNDERİLEN 100'DEN FAZLA İHA'YA ABD VE İNGİLTERE MÜDAHALE ETTİ
İsrail basını, İran'ın İsrail'e gönderdiği 100'den fazla saldırı insansız hava aracına (İHA) ABD ve İngiltere'nin müdahalede bulunduğunu iddia etti.
İsrail ordu radyosunun, ismini açıklamadığı bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İngiltere'nin İran'dan atılan İHA'lara müdahale ettiği ileri sürüldü.
Haberde, İran'dan gönderilen 100'den fazla saldırı İHA'sına, ABD ve İngiltere tarafından İsrail hava sahası dışında müdahale edildiği savunuldu.
BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI
KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ
İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.
İRAN'DAN İSRAİL'E NET MESAJ
Ürdün'de Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubaydin, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğine ilişkin çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
İran Devlet Ajansı: Tahran ilk balistik füze dalgasını başlattı
Reuters: İran balistik saldırı başlattı
İSRAİL KABİNESİ SIĞINAKTA TOPLANDI
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanan savaş kabinesi, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele alıyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görüldü.
İRAN'DAN BAŞLATILAN İHA SALDIRISI NEDENİYLE İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILACAK
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
ABD: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM
Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.
İsrail devlet televizyonun iddialarını ekrana taşıyan İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.
NETANYAHU: SALDIRIYA HAZIRIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.
Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.
İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU RESMEN DUYURDU: DRONE SALDIRISI BAŞLADI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.
İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.
Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.
İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.
İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.
İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.
ÜRDÜN HAVA SAHASININ TÜM UÇUŞLARA GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAĞINI AÇIKLADI!
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.
İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.
Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.
İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.
İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.
İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.
Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.
Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.
Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.
İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağına yönelik söylentiler nedeniyle bölgede gerginlik tırmanıyor.
İsrail, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...