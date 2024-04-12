İran'dan işgalci İsrail'e İHA'lı saldırı! Dünya diken üstünde | İşte Orta Doğu'da dakika dakika yaşananlar

08:33 14 Nisan 2024

İran merkezli Handala isimli hacker grubu geçmiş yıllarda İsrail'in hem devlet hem de özel şirketlerine sayısız saldırı gerçekleştirdi. Dün gece yine ortaya çıkan Handala, İsrail askeri radarlarını ele geçirdiklerine dair bir ekran görüntüsü yayınladı. Handala ayrıca dün gece İsraillilere 500 bine yakın telefon mesajı gönderdi söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Liderlerinizin suçlarının ve aptallıklarının bedelini insanlar ödeyecek. Şehirleri boşaltın, belki daha az hasar görürsünüz"