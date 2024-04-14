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İran saldırısı hava trafiğini etkiledi! THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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İran saldırısı hava trafiğini etkiledi! THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan’a yapacağı seferlerini iptal etti

İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısının hemen ardından Orta Doğu’da bir çok ülke tedbir amaçlı hava sahasını kapattı. Birçok ülkenin hava sahasının kapanması nedeniyle birden fazla uçak İstanbul’a indi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40’te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40’da Tahran’dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00’te Bağdat’tan inecek olan uçakta iptal oldu." dedi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayollarının, İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle bu gece ve yarın İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferler iptal edildi.

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının hemen ardından Orta Doğu'da bir çok ülke tedbir amaçlı hava sahasını kapattı. Birçok ülkenin hava sahasının kapanması nedeniyle birdeb nfazla uçak İstanbul'a indi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.



Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40'te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40'da Tahran'dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00'te Bağdat'tan inecek olan uçakta iptal oldu." dedi.






Edinilen bilgiye göre, iki hava yolu şirketi bu gece ve yarın yapılması planlanan tüm İran, Ürdün, Irak, Lübnan seferlerini İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle iptal ederken, bölgeye doğru seferde olan havadaki uçaklar da İstanbul'a geri çevrildi.

THY'nin bu gece icra edilen TK 872 sefer sayılı İstanbul-Tahran, TK 892 sefer sayılı İstanbul-İsfahan, TK 884 sefer sayılı İstanbul-Şiraz, TK 888 sefer sayılı İstanbul-Meşhed uçaklarının da rota değiştirerek İstanbul'a geri döndüğü öğrenildi.

AJet ve Pegasus Havayollarının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı İran, Irak seferleri de iptal edilirken, bu ülkelere doğru seferde olan uçaklar Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.

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