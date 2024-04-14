İran saldırısı hava trafiğini etkiledi! THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti
İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısının hemen ardından Orta Doğu’da bir çok ülke tedbir amaçlı hava sahasını kapattı. Birçok ülkenin hava sahasının kapanması nedeniyle birden fazla uçak İstanbul’a indi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40’te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40’da Tahran’dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00’te Bağdat’tan inecek olan uçakta iptal oldu." dedi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayollarının, İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle bu gece ve yarın İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferler iptal edildi.
Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40'te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40'da Tahran'dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00'te Bağdat'tan inecek olan uçakta iptal oldu." dedi.
AJet ve Pegasus Havayollarının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı İran, Irak seferleri de iptal edilirken, bu ülkelere doğru seferde olan uçaklar Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.
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