İran saldırısı hava trafiğini etkiledi! THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan’a yapacağı seferlerini iptal etti











Edinilen bilgiye göre, iki hava yolu şirketi bu gece ve yarın yapılması planlanan tüm İran, Ürdün, Irak, Lübnan seferlerini İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle iptal ederken, bölgeye doğru seferde olan havadaki uçaklar da İstanbul'a geri çevrildi.