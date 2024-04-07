Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan dikkat çeken açıklama: Maradona’nın öldürüldüğüne inanıyorum

"ARJANTİN'DE MİLEİ İLE İKTİDARA FAŞİZM VE SİYONİZM GELDİ"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Bir şeyi söylemeden edemeyeceğim, Arjantin'de Milei ile iktidara faşizm ve siyonizm geldi. Milei, 'Venezuela'nın yaptırımlara tabi tutulması, kuşatılması ve yenilgiye uğratılması için her şeyi yapacağım.' diyor. Buradan ona sesleniyorum, 'Sen ve senin gibi kaç kişi var?'" şeklinde konuştu.