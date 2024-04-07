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ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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ABD’nin Suriye’deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

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