Enerji zirvesi! Bakan Bayraktar Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karakas ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karakas ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Rodriguez, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.
Rodriguez, "Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.
Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.
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