Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Başkan Erdoğan’a övgü yağmuru: Duruşu dünya için örnek teşkil ediyor

"HAKAN FİDAN İLE HARİKA GÖRÜŞME"

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te gerçekleştirilen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la harika görüşme. Kardeş halk Türkiye ile sıkı çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve halklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Birlikte yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşmeye Meksika Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile de baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra Meksika'ya geçecek.