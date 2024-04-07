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Türk Kızılay'ından Gazze'ye bir insani yardım gemisi daha!

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Türk Kızılay’ından Gazze’ye bir insani yardım gemisi daha!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bölgede insani kriz sürerken işgalci İsrail binlerce Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. Türkiye ise Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son olarak, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.

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