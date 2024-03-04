Yunan basınından dikkat çeken analiz! Türkiye 4 jeopolitik hamle yaptı | Türkiye'nin kıta sahanlığı İHA'larla korunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerli ve milli İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin gururu olmayı başardı. Türkiye'nin özellikle İHA ve SİHA'lar konusunda gösterdiği performans dünya basınının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da yayınlanan Ethnos Gazetesi, Türkiye'nin şubat ayında 4 önemli jeopolitik hamle yaptığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin kıta sahanlığının İHA'larla korunması amacıyla Suriye'nin kuzeyi, Libya ve Mısır çizgisinin kontrolü için de bu üssün son derece önemli olduğu ifade edildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun ardından yeni bir uçak gemisi inşası için ön çalışmaları başlattığı belirtilen haberde, KAAN'ın bu yeni uçak gemisini iniş ve kalkış için kullanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Türk savunma sanayii, Başkan Erdoğan liderliğinde son 21 yılda adeta şaha kalktı.
Türkiye'nin özellikle İHA ve SİHA'lar konusunda gösterdiği performans dünya basınının da ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son olarak Yunan basınından Ethnos Gazetesi, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerde attığı yeni adım, Somali ve Cibuti ile imzalanan anlaşmalar, Türk muharip uçağı KAAN ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssüne ilişkin bir haber yayımladı.
Haberde, Türkiye'nin şubat ayında yaptığı bu jeopolitik hamlelerin önemi vurgulandı.
GEÇİTKALE'DEKİ YENİ YAPILANMA HAMLESİ ÇOK YÖNLÜ BİR DEĞİŞİMİN HABERCİSİ
Bu hamlelerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika yolunu açtığına işaret edilen haberde, Türkiye'nin Geçitkale'deki yeni yapılanma hamlesinin çok yönlü bir değişimin de habercisi olduğu kaydedildi.
Türkiye'nin yapacağı enerji hamleleri ve sondajları için Geçitkale'deki üssün büyük stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan haberde, bu üs yapılanmasının, hava sahası aracılığıyla deniz alanlarını kontrol edecek bir mekanizma oluşturduğu aktarıldı.
TÜRKİYE'DEN 4 JEOPOLİTİK HAMLE
Haberde, Türkiye'nin kıta sahanlığının İHA'larla korunması amacıyla Suriye'nin kuzeyi, Libya ve Mısır çizgisinin kontrolü için de bu üssün son derece önemli olduğu ifade edildi.
MİLLİ GURUR KAAN'A DA DİKKAT ÇEKTİLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun ardından yeni bir uçak gemisi inşası için ön çalışmaları başlattığı belirtilen haberde, KAAN'ın bu yeni uçak gemisini iniş ve kalkış için kullanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
STRATEJİNİN BİR PARÇASI OLARAK BİR "MAT" HAMLESİ
Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerine de değinilen haberde, Fransa'nın bölgede oluşturduğu boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğuna ve bunun da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 yılı aşkın süredir çizdiği stratejinin bir parçası olarak bir "mat" hamlesi olduğu belirtildi.
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