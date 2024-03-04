Yunan basınından dikkat çeken analiz! Türkiye 4 jeopolitik hamle yaptı | Türkiye’nin kıta sahanlığı İHA’larla korunuyor

Türkiye'nin yapacağı enerji hamleleri ve sondajları için Geçitkale'deki üssün büyük stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan haberde, bu üs yapılanmasının, hava sahası aracılığıyla deniz alanlarını kontrol edecek bir mekanizma oluşturduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN 4 JEOPOLİTİK HAMLE

Haberde, Türkiye'nin kıta sahanlığının İHA'larla korunması amacıyla Suriye'nin kuzeyi, Libya ve Mısır çizgisinin kontrolü için de bu üssün son derece önemli olduğu ifade edildi.