Türkiye’nin İHA/SİHA ordusu Alman basınında! Dikkat çeken analiz

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Anka-3'ün sızdırılan tasarım görsellerinde tasarımı hakkında; V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motora sahip olduğu çıkarımı yapıldı.

Ayrıca edinilen bilgilere göre Anka-3'ün 7 tonluk kalkış ağırlığı olacak. ANKA-3 TİSU/MİUS için gemiye iniş kalkış kabiliyeti de öngörülmüş olduğundan hizmete girdiğinde sadece hava üslerinde değil, uçak gemisi/LHD gibi su üstü harp gemilerinde de görev yapabilecektir.

ANKA-3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Azami hız: 835 km/s

Servis irtifası: 40,000 ft

Yararlı Yük Ağırlığı: 1200 kg

Havada Kalış Süresi: 10 saat