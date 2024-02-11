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Pentagon'dan Türk İHA ve SİHA'larına büyük övgü! 'Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider'

Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri birçok ülke olduğu gibi ABD tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndaki bazı yetkililer Türkiye'nin NATO'daki varlığı, F-16 alımı ile F-35 projesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.02.2024 08:59
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Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri ABD tarafından yakından takip ediliyor.

Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

F-16'LAR'DA SÜREÇ OLUMLU SEYREDİYOR
Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu, kaybedilmemesi gereken bir üyesi olduğunu vurgulayan Pentagon yetkilileri, F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasında devam eden sürecin olumlu seyrettiğini bildirdi.

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Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

ABD'li yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bazı noktalarda Türkiye ile ayrıştığımız konular olmuştur ancak Türkiye NATO'nun Amerika'dan sonra en güçlü orduları arasında.

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Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

Türkiye ile S-400 hava savunma sistemi alınması ayrıştığımız en önemli noktaydı. Türkiye, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmıştır ancak F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasında şu anda süreç olumlu anlamda devam ediyor. Türkiye'yle zaman zaman ayrıştığımız noktalar olsa bile Türkiye bölgenin en önemli askeri ve siyasi gücü olduğunu biliyoruz. Özellikle SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişimizi yakından ilgiyle izliyoruz. SİHA ve İHA teknolojilerindeki ilerleyişiniz, kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst etti"

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Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

"ERDOĞAN SÖYLEDİĞİNİ YAPAR VE UYGULAR"
Pentagon'daki söz konusu görevliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olduğunu vurgulayarak, "Başkan Erdoğan, ülkesinin menfaatleri doğrultusunda askeri ve siyasi politikalar geliştirdiğini biliyoruz. Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olarak biliyoruz. Ancak ABD menfaatleri de bizim için önemlidir. Bizim Türkiye'yle bir sorunumuz yok. Türkiye kaybedilebilecek bir ülke değil. Pentagon olarak Türkiye'nin F-16 alımı noktasında desteğimizi esirgemeyeceğiz. NATO'nun geleceği açısından Türkiye önemli bir partnerimizdir" değerlendirmesini yaptı.