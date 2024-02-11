Pentagon’dan Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü! ’Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider’

"ERDOĞAN SÖYLEDİĞİNİ YAPAR VE UYGULAR"

Pentagon'daki söz konusu görevliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olduğunu vurgulayarak, "Başkan Erdoğan, ülkesinin menfaatleri doğrultusunda askeri ve siyasi politikalar geliştirdiğini biliyoruz. Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olarak biliyoruz. Ancak ABD menfaatleri de bizim için önemlidir. Bizim Türkiye'yle bir sorunumuz yok. Türkiye kaybedilebilecek bir ülke değil. Pentagon olarak Türkiye'nin F-16 alımı noktasında desteğimizi esirgemeyeceğiz. NATO'nun geleceği açısından Türkiye önemli bir partnerimizdir" değerlendirmesini yaptı.