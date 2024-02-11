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Pentagon'dan Türk İHA ve SİHA'larına büyük övgü! 'Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan lider'
Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri birçok ülke olduğu gibi ABD tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndaki bazı yetkililer Türkiye'nin NATO'daki varlığı, F-16 alımı ile F-35 projesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.