Türkiye’nin otonom teknolojideki başarısı! SİHA’lardan sonra SİDA’lar geliyor

İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar, sadece hava platformlarıyla sınırlı kalmadı. Muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracı da üretildi. A Haber SİDA’ları mercek altına aldı. İşte tüm detaylar…

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