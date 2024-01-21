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Türkiye’nin otonom teknolojideki başarısı! SİHA’lardan sonra SİDA’lar geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 19:19
İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar, sadece hava platformlarıyla sınırlı kalmadı. Muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracı da üretildi. A Haber SİDA’ları mercek altına aldı. İşte tüm detaylar…
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