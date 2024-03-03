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Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenler sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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Katil İsrail Gazze’de yardım bekleyenler sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Katil İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İşgalci İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İşgalci İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

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