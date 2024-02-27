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ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması

Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri öldürerek katliam gerçekleştirirken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze açıklaması geldi. Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

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