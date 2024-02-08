Gazze'de insanlık dramı! Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Gazze'de herkes açlıktan ölüyor"
İşgalci İsrail ordusunun yaklaşık 4 aydır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" ifadelerine yer verdi.
İşgalci katil İsrail, 4 aydır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.
Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.
Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi.
DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.
"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.
Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadesi yer aldı.
Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.
Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 840'a yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
İSRAİL'İN ZORLA AÇ VE SUSUZ BIRAKTIĞI GAZZE HALKI, KİRLİ SU İÇMEK ZORUNDA KALIYOR
İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, içmeye uygun biraz su elde edebilmek için tankerlerin önünde ellerinde plastik kaplarla uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bazı Filistinliler uzun bekleyişin sonunda, sınırlı miktarda su taşıyan tankerdeki suyun tükenmesi nedeniyle elleri boş geri dönmek zorunda kalıyor.
İsrail ordusunun, Gazze'de altyapıyı, su hatlarını ve deniz suyu arıtım tesislerini yerle bir etmesinin ardından, bölgenin tamamında temiz suya erişim krizi yaşanıyor.
Yıkımın boyutlarının son derece büyük, temel ihtiyaçların bulunmadığı ve insani yardımın ulaştırılmasının zor olduğu Gazze kenti ile kuzey bölgesinde ise su krizi çok daha fazla hissediliyor.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.
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