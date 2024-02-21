Acı zulüm göz yaşı... Dünya Sağlık Örgütü’nden İşgalci İsrail’in katliamlarına açıklama: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.