21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Acı zulüm göz yaşı... Dünya Sağlık Örgütü'nden İşgalci İsrail'in katliamlarına açıklama: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

Acı zulüm göz yaşı... Dünya Sağlık Örgütü'nden İşgalci İsrail'in katliamlarına açıklama: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
ABONE OL
Acı zulüm göz yaşı... Dünya Sağlık Örgütü’nden İşgalci İsrail’in katliamlarına açıklama: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

İşgalci katil İsrail, üç ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı." dedi.

Katil İsrail, günlerdir kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor.

Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık ve insani durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının son 3 günde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine yönelik acil durum operasyonları gerçekleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı." dedi.

Gazze'de artık ateşkese ihtiyacın olduğuna işaret eden Ghebreyesus, buraya sınırsız insani yardım ulaştırılmasının da önemine dikkati çekti.

Soykırımın boyutu gözler önünde!
Soykırım itirafı: 4 yaş üstü çocuklara toplu ceza
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze’de herkes aç!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA