Yunanistan'da gündem hala KAAN! Günler geçti ama manşetlerden düşmedi... Yunan bakandan "geride kaldık" itirafı
Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla küresel güç haline geldi. İHA ve SİHA'ların ardından Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın uçuşunun üzerinden günler geçmesine rağmen, Yunan basını hala test uçuşunu konuşuyor. Yunan basını "Ankara için önemli bir başarı" ifadelerini kullanırken, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları karşısında "Çok geride kaldık" demişti.
Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana günler geçmesine rağmen Yunan başkentinde Türk savunma sanayisine ilgi hâlâ gündemin üst sıralarında bulunuyor.
Atina basınında yine Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları ve son dönemde dış politikada yaptığı hamleler mercek altına alındı.
"ÖNEMLİ BAŞARI"
Hürriyet'in haberine göre haftalık Proto Thema gazetesi, savunma sanayisindeki hamleleri sayesinde Türkiye'nin hem özgüvenini hem de dış politikada özerk hareket olanaklarını arttırdığını belirtti. "KAAN şu anda üretim aşamasından uzak olsa da Ankara için önemli bir başarı. Eğer 2035 yılına kadar üretime geçilirse, Türk hava kuvvetleri, şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacak" ifadesini kullanan gazete "KAAN'dan başka, İHA'lar da Türk savunma sanayisinin başarısıdır. Türkiye, Bayraktar'ın üçüncü ülkelere satışlarından önemli maddi kazanç sağlamaktadır" diye ekledi.
Türkiye'nin dış politikada, geçmişte sorunlar yaşadığı ülkelerle ilişkilerine yeniden tesis etme sürecinden geçtiği ve Balkanlar, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ile Afrika'da varlığını vurgulamak için yeni hamleler gerçekleştirdiğini kaydeden gazete, "Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD ile eşit müzakereci pozisyonunda konuşmak istiyor. Batı, Türkiye gibi önemli bir bölgesel güce ve 80 milyonluk bir pazara yatırım yapabilir" diye yazdı.
SİHA'LARI İNCELEDİLER
Kathimerini gazetesi de, KAAN ve Kızılelma savaş uçaklarından başka Türk İHA ve SİHA'larının teknik özelliklerini içeren geniş bir habere yer verdi. Haftalık Real News gazetesi ise, "Türk İHA'ları, dünyada yaşanan savaşlardaki askeri dengeleri değiştirdi. Ukraynalılar, Bayraktar için şarkı besteledi. Türk İHA'ları, Libya'da general Halife Hafter askrelerinin kâbusu oldu. Azerbaycan-Ermenistan savaşında da önemli rol oynadılar" ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDIK"
- Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Türk savunma sanayisi hakkında "Türklerin, 20'nci yüzyılın sonunda ne İHA'ları ne savaş gemileri inşa etmek için büyük projeleri vardı. Bugün ise sınırsız İHA filoları üretebilme, büyük savaş gemileri inşa etme imkânlarına sahipler. Çok geride kaldık" demişti.
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