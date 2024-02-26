Yunanistan'da gündem hala KAAN! Günler geçti ama manşetlerden düşmedi... Yunan bakandan "geride kaldık" itirafı

"ÖNEMLİ BAŞARI"

Hürriyet'in haberine göre haftalık Proto Thema gazetesi, savunma sanayisindeki hamleleri sayesinde Türkiye'nin hem özgüvenini hem de dış politikada özerk hareket olanaklarını arttırdığını belirtti. "KAAN şu anda üretim aşamasından uzak olsa da Ankara için önemli bir başarı. Eğer 2035 yılına kadar üretime geçilirse, Türk hava kuvvetleri, şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacak" ifadesini kullanan gazete "KAAN'dan başka, İHA'lar da Türk savunma sanayisinin başarısıdır. Türkiye, Bayraktar'ın üçüncü ülkelere satışlarından önemli maddi kazanç sağlamaktadır" diye ekledi.