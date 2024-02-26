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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi. Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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