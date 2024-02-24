24 Şubat 2024, Cumartesi
MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...
Türkiye, havacılık alanında KAAN ile birlikte adeta sınıf atladı. ABD, Rusya ve Çin'in ardından 5. nesil muharip uçağı üretme kabiliyetine sahip olan Türkiye, MMU KAAN'ın ilk uçuşu ile beraber bir aşamayı daha tamamlamış oldu. Peki KAAN'ın ABD'nin F-22 Raptor'u ve F-35'i, Çin'in Chengdu J-20'si ve Rusların Sukhoi'sine göre üstünlükleri neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 08:53
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