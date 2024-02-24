MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

DÜNYANIN EN HIZLI BİTENİ

KAAN'ın geliştirilme süreci de oldukça kısa sürdü. Türkiye 15 Aralık 2010'da, F-16 filosunun yerini alacak ve F-35 Lightning gibi diğer kritik uçaklarla birlikte çalışacak yeni nesil savaş uçağının üretilmesine karar verdi. Milli Muharip Savaş Uçağı MMU ve TF-X olarak adlandırılan ve son olarak KAAN adı veriler proje için belirlenen ilk uçuş tarihi 2025 olarak belirlendi. Envantere giriş tarihi ise 2028 olarak öngörüldü. Fakat daha sonra TUSAŞ, beklenenden daha hızlı projeyi tamamladı. F35 programı 1995'te başladı ve bitirilmesi çok daha uzun sürdü. Avrupa Birliği yapımı 4.5 nesil Eurofighter'ın temeli 1989'da atıldı. Proje 2003-2005 yıllarına kadar sürdü.