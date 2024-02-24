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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

Türkiye, havacılık alanında KAAN ile birlikte adeta sınıf atladı. ABD, Rusya ve Çin'in ardından 5. nesil muharip uçağı üretme kabiliyetine sahip olan Türkiye, MMU KAAN'ın ilk uçuşu ile beraber bir aşamayı daha tamamlamış oldu. Peki KAAN'ın ABD'nin F-22 Raptor'u ve F-35'i, Çin'in Chengdu J-20'si ve Rusların Sukhoi'sine göre üstünlükleri neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 08:53
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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

Türk havacılığı beşinci nesil savaş uçağı KAAN ile yeni bir tarih daha yazdı. Dünyada ABD, Avrupa, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdik. Peki KAAN muadillerine göre daha mı iyi? Ruslar'ın Sukhoi'si, ABD'nin F-22 Raptor ve F-35'i, Çin'in Chengdu J-20'sine göre üstün özellikleri neler? Dünyadaki diğer savaş uçağı projeleri kaç yılda tamamlandı?

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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

UÇUŞ MESAFESİYLE ÖNDE
Türkiye'nin ürettiği KAAN birçok teknik özelliğiyle diğer ülkelerin savaş uçaklarından daha üstün özelliklere sahip. Uçuş mesafesinde (3 bin kilometre) F-22 RAPTOR'la aynı. Lockheed Martin'in ürettiği F-35A'ya göre ise daha uzun menzilli. F-35 A Lightining'de uçuş mesafesi 2.800 kilometre.

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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

Süper seyire bakıldığında da 1.4 mach'la (1 mach=1.226.5 km/sa) Ruslar'ın SU-57'sinden daha üstün. Azami hızı 1.8 mach ile F-35A Lightining'den daha hızlı. Azami irtifa kapasitesi ise 55 bin fit. Bu konuda da F-35A Lightining'den daha üstün özelliğiyle dikkat çekiyor.

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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

F-35'TEN ÜSTÜN
KAAN, özellikleri, milli ve yerli imkânlarla üretilmiş olması, 5. nesil uçak kategorisinde yer alması ve bir dizi yüksek teknolojiye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi istasyonları, yerli üretim AESA radarı, süper seyir özelliği gibi birçok detay, Kaan'ı modern savaş uçakları arasında öne çıkarıyor. KAAN, özellikle mühimmat taşıma kapasitesi ve elektronik harp yetenekleri bakımından, ABD'nin F-35'inden daha üstün. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'lardan da... F-16 dördüncü nesil savaş uçağı. KAAN ise F-35 ve F-22 jetleri gibi beşinci nesil.

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MMU KAAN rakiplerini solladı Türkiye havacılıkta sınıf atladı! Süper seyir manevra, uçuş mesafesi...

DÜNYANIN EN HIZLI BİTENİ
KAAN'ın geliştirilme süreci de oldukça kısa sürdü. Türkiye 15 Aralık 2010'da, F-16 filosunun yerini alacak ve F-35 Lightning gibi diğer kritik uçaklarla birlikte çalışacak yeni nesil savaş uçağının üretilmesine karar verdi. Milli Muharip Savaş Uçağı MMU ve TF-X olarak adlandırılan ve son olarak KAAN adı veriler proje için belirlenen ilk uçuş tarihi 2025 olarak belirlendi. Envantere giriş tarihi ise 2028 olarak öngörüldü. Fakat daha sonra TUSAŞ, beklenenden daha hızlı projeyi tamamladı. F35 programı 1995'te başladı ve bitirilmesi çok daha uzun sürdü. Avrupa Birliği yapımı 4.5 nesil Eurofighter'ın temeli 1989'da atıldı. Proje 2003-2005 yıllarına kadar sürdü.