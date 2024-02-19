Soykırımın boyutu gözler önünde! Katil ordusu Gazze’ye 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi

İŞGALCİ İSRAİL, GAZZE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.