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Soykırımın boyutu gözler önünde! Katil ordusu Gazze'ye 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2024
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Soykırımın boyutu gözler önünde! Katil ordusu Gazze’ye 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, katil ordusu yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurarak katliamın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İşgalci İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'da ise 8 Ekim'den bu yana 1000'den fazla yerin hedef alındığı ifade edildi.

BATI ŞERİA'DA 30 HAVA SALDIRISI

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sık sık gece baskınları yaptığı işgal altındaki Batı Şeria'da 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'de de hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Söz konusu 31 binden fazla hava saldırısının 26 bininin savaş uçaklarıyla, geri kalanlarının ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği aktarıldı.

İŞGALCİ İSRAİL, GAZZE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.

1,9 MİLYON FİLİSTİNLİ EVİNDEN OLDU

Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.

GAZZE'DE YAŞAM MÜCADELESİ

Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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