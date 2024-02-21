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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne yeni görevler tebliğ edildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne yeni görevler tebliğ edildi!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Sedat Önal'a, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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