Soykırım itirafı | Eski Mossad yetkilisi Rami Igra: Gazze’de 4 yaş üstü çocuklar toplu cezayı hak ediyor

TÜM SİVİLLER SUÇLU

İsrail Gazze'de soykırım yaptığının ispatı birkez daha gözler önüne serildi. Sözde eski Mossad yetkili Rami Igra isimli şahıs 4 yaş üstü çocukların Hamas'ı destekledikleri söyleyip toplu cezayı hak ettiklerini belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN'da katıldığı programda konuşan Mossad'ın eski Esir ve Kayıp Birimi Başkanı Igra, bazı İsrailli yetkililerin savunduğu "Gazze'deki tüm sivillerin suçlu olduğu" iddiasını yineledi.