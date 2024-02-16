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Soykırım itirafı | Eski Mossad yetkilisi Rami Igra: Gazze'de 4 yaş üstü çocuklar toplu cezayı hak ediyor

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Soykırım itirafı | Eski Mossad yetkilisi Rami Igra: Gazze’de 4 yaş üstü çocuklar toplu cezayı hak ediyor

İsrail Gazze'de soykırım yaptığının ispatı bir kez daha gözler önüne serildi. Sözde eski Mossad yetkilisi Rami Igra isimli şahıs 4 yaş üstü çocukların Hamas'ı destekledikleri söyleyip toplu cezayı hak ettiklerini belirtti.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski üst düzey yetkililerinden Rami Igra, Gazze Şeridi'nde 4 yaşın üzerindeki tüm Filistinlilerin Hamas'ı desteklediğini öne sürerek, İsrail'in insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasına maruz kalmayı hak ettiklerini savundu.

TÜM SİVİLLER SUÇLU

İsrail Gazze'de soykırım yaptığının ispatı birkez daha gözler önüne serildi. Sözde eski Mossad yetkili Rami Igra isimli şahıs 4 yaş üstü çocukların Hamas'ı destekledikleri söyleyip toplu cezayı hak ettiklerini belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN'da katıldığı programda konuşan Mossad'ın eski Esir ve Kayıp Birimi Başkanı Igra, bazı İsrailli yetkililerin savunduğu "Gazze'deki tüm sivillerin suçlu olduğu" iddiasını yineledi.

4 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARA TOPLU CEZA

Gazze'de 4 yaşın üzerindeki herkesin Hamas destekçisi olduğunu öne süren Igra, bu yüzden sivillerin İsrail'in gıda, ilaç ve insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasıyla yüzleşmeyi hak ettiklerini savundu.

Eski Mossad yetkilisi Igra, şunları söyledi:

"Gazze'de herkes bu işin içinde. Herkes Hamas'a oy verdi. 4 yaşın üzerindeki herkes Hamas destekçisidir. Şu anki hedefimiz, onları Hamas destekçiliğinden, Hamas'tan hoşlanmayan insanlara dönüştürmek."

TEPEDEN TIRNAĞA AYNI KAFA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Ekim 2023'te yaptığı bir konuşmada, benzer ifadeleri kullanarak, Gazze'deki sivillerin Hamas'ın saldırılarından habersiz oldukları ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını öne sürmüştü.

AKILALMAZ SÖZLER

Herzog, Gazze'de sivillerin İsrail güçlerince öldürülmesini "Bir darbe girişiminde Gazze'yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi." sözleriyle savunmuştu.

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