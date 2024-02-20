LGBT terörü ve İsrail soykırımı etkisi! İngiltere’de Hristiyan gençler hızla İslam’a geçiyor

HAMAS DÜŞMANI İNGİLTERE MÜSLÜMANLIĞIN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYOR

İngiliz çocukların camide Müslümanlığa geçtiği anları anlatırken "sakallı, cübbeli bir imam onları gülerek izliyordu" ifadelerini kullanan Daily Mail, ailelerinin çocuklarını din değiştirmeye teşvik ettiğini iddia ediyor.

Londra'daki Lewisham İslam Merkezi'nin baş imamı Şakeel Begg'in "çocukların din değiştirmesini şevkle karşıladığını" belirten Daily Mail, Begg için "İkna edici ve akıcı bir konuşmacıdır ve 7 Ekim Hamas saldırısı sonrasında Cuma namazında ibadet edenlere şunları söylemiştir: 'Filistin halkına, Gazze halkına zafer bahşedin, düşmanlarına karşı onları destekleyin. Zalimleri cezalandırın'" ifadelerini kullanarak hem Hamas düşmanlığını hem de İngiltere'nin Hristiyan çocukların İslam'a yönelmesine dair korkusunu açıkça gözler önüne serdi.

Müslümanların gayrimüslimlere Kur'an-ı Kerim dağıttığını belirten Daily Mail, Fatima Barkatulla isimli bir Müslüman'ın 100 yıl sonra geleceği nasıl gördüğüne yönelik soru karşısında "Allah'ın izniyle Lewisham'da o zamana kadar halkın neredeyse tamamının İslam'a geçmiş olmasını" beklediğini söylediğine dikkat çekti.

Camilerin "dövmeli, açık giyimli" olan ve Müslüman olmak isteyen gençleri memnuniyetle karşıladığına dikkat çeken Daily Mail,birçok İngiliz gencin geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Müslüman olduğunu belirtti.