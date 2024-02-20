LGBT terörü ve İsrail soykırımı etkisi! İngiltere’de Hristiyan gençler hızla İslam’a geçiyor
LGBT terörü İngiltere’de toplumsal olarak ciddi bir kırılmaya yol açtı. İsrail’in 7 Ekim’den beri sürdürdüğü katliam da gençleri oldukça etkiledi. Arayış içindeki Hristiyan gençler hızla Müslüman oluyor. Son 5 yılda hızla rakamın arttığına dikkat çeken “Daily Mail” gazetesi “Neden sekiz yaşındaki beyaz İngiliz çocuklar hayatlarını Allah’a adadılar?” başlıklı bir haber yayımladı. İşte tüm detaylar…
İngiliz gazetesi Daily Mail, "Neden sekiz yaşındaki beyaz İngiliz çocuklar hayatlarını Allah'a adadılar?" başlıklı bir haber yayımladı ve son dönemde İngiltere'de İslam'a geçişin artığını, özellikle de Hamas'ın 7 Ekim'de terör devleti İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve Tel Aviv'in Gazze'de aylarca devam eden soykırımı ile birlikte deyim yerindeyse tavan yaptığını belirtti.
MÜSLÜMANLIK YÜKSELİŞE GEÇTİ İNGİLİZ KORKTU
"Gözleri heyecanla parlayan, koyu renkli ceketli dokuz yaşındaki İngiliz oğlan, yeni Müslüman olduğunu gösteren bir sertifikayı elinde tutuyor." ifadelerini kullanan Daily Mail, İngiltere'nin Müslümanlığın yükselişine yönelik korkusunu açıkça gözler önüne serdi.
HRİSTİYAN İNGİLİZ GENÇLER İSLAM'I SEÇİYOR
Rudi isimli İngiliz gencin Oldham'daki Greengate camisinde İmam Muhammed Bilal'in eşliğinde Müslümanlığa geçtiğini belirten Daily Mail, Rudi'nin İngiltere'de Müslümanlığa geçen yüzlerce Hristiyan gençten yalnızca biri olduğunu belirten Daily Mail, "Bir internet arama motoruna 'İslam'a geçiş yazdığınızda dini benimseyen çok sayıda İngiliz gencin görüntülerini göreceksiniz. Bunların birçoğu camiler tarafından, bazıları henüz ilkokul çağında olan hayal kırıklığına uğramış genç Hristiyanların ve inançsızların kitlesel din değiştirme 'fenomenini' sergilemek amacıyla yayımlanmıştır." ifadelerini kullandı.
SON BEŞ YILDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği ve terör devleti İsrail'in ise Aksa Tufanı'na karşılık olarak Gazze'deki sivilleri hedef aldığı, aylardır Gazze'de soykırım suçu işlediği 7 Ekim'in arından Müslümanlığı tercih eden İngilizlerin sayısının çok daha fazla artış gösterdiğini belirten Daily Mail, "Son beş yılda İngiltere'deki bin 500 camide çocuk ve gençlerin İslam'a geçmesinin sıradan hale geldiğini tespit ettik." ifadelerini kullandı.
HAMAS DÜŞMANI İNGİLTERE MÜSLÜMANLIĞIN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYOR
İngiliz çocukların camide Müslümanlığa geçtiği anları anlatırken "sakallı, cübbeli bir imam onları gülerek izliyordu" ifadelerini kullanan Daily Mail, ailelerinin çocuklarını din değiştirmeye teşvik ettiğini iddia ediyor.
Londra'daki Lewisham İslam Merkezi'nin baş imamı Şakeel Begg'in "çocukların din değiştirmesini şevkle karşıladığını" belirten Daily Mail, Begg için "İkna edici ve akıcı bir konuşmacıdır ve 7 Ekim Hamas saldırısı sonrasında Cuma namazında ibadet edenlere şunları söylemiştir: 'Filistin halkına, Gazze halkına zafer bahşedin, düşmanlarına karşı onları destekleyin. Zalimleri cezalandırın'" ifadelerini kullanarak hem Hamas düşmanlığını hem de İngiltere'nin Hristiyan çocukların İslam'a yönelmesine dair korkusunu açıkça gözler önüne serdi.
Müslümanların gayrimüslimlere Kur'an-ı Kerim dağıttığını belirten Daily Mail, Fatima Barkatulla isimli bir Müslüman'ın 100 yıl sonra geleceği nasıl gördüğüne yönelik soru karşısında "Allah'ın izniyle Lewisham'da o zamana kadar halkın neredeyse tamamının İslam'a geçmiş olmasını" beklediğini söylediğine dikkat çekti.
Camilerin "dövmeli, açık giyimli" olan ve Müslüman olmak isteyen gençleri memnuniyetle karşıladığına dikkat çeken Daily Mail,birçok İngiliz gencin geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Müslüman olduğunu belirtti.
İNGİLİZ TOPLUMUNDA LGBT KIRILMASI
İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre gençlerin İslamiyet'i seçme sebeplerinden biri ise LGBT terörü. Cinsieyet değişikliği ve LGBT sapkınlığı toplumda bir kırılmaya yol açarken gençler ise hızla Müslümanlığı seçiyor.
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