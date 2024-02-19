Katil Netanyahu'dan skandal karara onay! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlanacak
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun bombardımanlarla saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana bölgede nefes alacak yer bırakmayan Siyonist İsrail, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.
İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.
Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.
Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
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