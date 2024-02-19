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Katil Netanyahu'dan skandal karara onay! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlanacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Katil Netanyahu’dan skandal karara onay! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa’ya girişleri kısıtlanacak

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun bombardımanlarla saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana bölgede nefes alacak yer bırakmayan Siyonist İsrail, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.

Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.


İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

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