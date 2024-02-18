Rusya Devlet Başkanı Putin’den Türkiye övgüsü: En güvenilir ortağımız Türkler oldu

"İSTANBUL'DA MUTABAKATA VARDIK"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Putin, Ukrayna meselesine ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını ve bu nedenle "özel askeri operasyonu" başlattıklarını söyledi.

Putin, "Barış yöntemlerinden askeri yöntemlere geçiş yaptık ancak yine de çatışmaları barış yoluyla sonlandırmaya çalıştık. İstanbul'da (Ukrayna ile) barış anlaşmasının hususları konusunda mutabakata vardık. Arahamia (Ukraynalı müzakereci) doğru söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerinden sergilenen Batı'nın tutumu farklı olsaydı, savaş daha 1,5 yıl önce biterdi ancak onlar bunu istemedi. Bugün istiyorlar mı bilemiyorum. Biz diyaloğa açıyız." ifadesini kullandı.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajla ilgili konuşan Putin, "Bizim ve yurt dışındaki izleyicilerin, Ukrayna'da olup biten her şeyin ülkemiz için ne kadar hassas ve önemli olduğunu, düşünce şeklimizi, devletimizi anlamaları önemli. Onlar için bu taktiksel konumlarına yönelik bir gelişmeyken, bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi." diye konuştu.