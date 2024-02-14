Başkan Erdoğan'ın Filistin devleti sözleri dünya medyasında: Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası
Başkan Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşma dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın İsrail'e verdiği mesaj pek çok gazetenin manşetinde yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşma yaptı.
Erdoğan, 'İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız.' dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.
Yunan ERT 'Erdoğan: Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır' manşetini attı.
Haberde 'Dubai'deki Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde (WGS) konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Filistin meselesinde sorumluluk almaya hazır olduğunu tekrarladı' denildi.
'Türkiye cumhurbaşkanı İsrail'i onlarca yıldır işgal, gasp ve yıkım politikasından vazgeçmemekle suçladı' diyen ERT haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' dedi.
Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran haber platformu haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözlerine yer verdi.
CNN Yunanistan 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.
Al Arabiya 'Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde şu ifadelere yer verildi;
'Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi.'
Gulf Today 'Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti' dedi.
Ethnos 'Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu' dedi.
Zawya'nın manşeti 'Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı' oldu.
Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in barış istiyorsa yerleşim faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilerin Filistin devleti kurma hakkını tanıması gerektiğini belirterek, bu olmadan güvenlikten veya barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi' ifadelerine yer verildi.
Naftemporiki 'Erdoğan İsrail'e yayılmacı hayallerden vazgeçmesi ve 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin varlığını tanıması çağrısında bulundu' dedi.
Khaleej Times 'Türkiye cumhurbaşkanı dünya liderlerine Filistin meselesini halının altına süpürmeyin dedi' manşetini attı.
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