Başkan Erdoğan’ın Filistin devleti sözleri dünya medyasında: Gazze’deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası

Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' dedi.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran haber platformu haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözlerine yer verdi.

CNN Yunanistan 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.