Türkler çekiyor Dünya izliyor! Türk dizileri 170’ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında temaslarda bulunan ve Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, değerlendirmelerde bulundu.

Mumcu, Berlinale'nin ve Avrupa Film Pazarı'nın dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

"BAKANLIĞIMIZ DESTEKLİ SİNEMA FİLMLERİ ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"

Tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemini vurgulayan Mumcu, şöyle konuştu:

"Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz."