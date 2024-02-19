Türkler çekiyor Dünya izliyor! Türk dizileri 170'ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaştı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'de üretilen dizilerin dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye dünyada ABD ve İngiltere'den sonra en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Lehçe veya Yunanca gibi diller için alt yazılı seçeneğin daha çok tercih edildiği belirtiliyor. Bu durum, sayesinde izleyiciler, dublajlı yayını beklemek zorunda kalmıyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'de üretilen dizilerin Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayınlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında temaslarda bulunan ve Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, değerlendirmelerde bulundu.
Mumcu, Berlinale'nin ve Avrupa Film Pazarı'nın dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.
"BAKANLIĞIMIZ DESTEKLİ SİNEMA FİLMLERİ ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"
Tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemini vurgulayan Mumcu, şöyle konuştu:
"Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz."
Mumcu, festival kapsamında açılan Türkiye standında Türk filmlerini yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sunduklarını aktararak, "Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer işbirliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı geçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Türk dizilerinin dünyanın dört tarafında izlendiğine işaret eden Mumcu, "Dizilerimiz bugün Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye'nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.
"2025 YILINDA İSTANBUL'DA BİR "DİZİ VE TV İÇERİK FUARI" DÜZENLEYECEĞİZ"
Dizilerin Türkiye'nin dünya nezdindeki bilinirliğine de önemli katkı sağladığını belirten Mumcu, "Dolayısıyla biz de etkisi böylesine büyük olan dizi sektörümüz ile işbirliğinde önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dünyanın en önemli dizi ve içerik fuarları arasında yer alan MIPCOM, MIPTV, ATF Singapur, Content Amerika ve Dubai Dizi ve İçerik Fuarı gibi etkinliklerde ülke standı açılmasına destek veriyoruz ve dizilerimizi tüm dünyaya sunuyoruz." dedi.
Mumcu, bunun yanında dizi içeriği alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de bu konuda bir fuar yapılması gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladıkları bilgisini paylaşarak, "İnşallah 2025 yılında İstanbul'da bir Dizi ve TV içerik Fuarı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞLA 40 MİLYON İZLEYİCİYİ AŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"
Sinema salonlarının salgın sürecinde uzun süre kapılarını kapatmak zorunda kaldığını ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de izleyici sayısında büyük düşüş yaşandığını anımsatan Mumcu, "Bu süreçte salonlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sinema salonlarına 32 milyon TL destek sağladık. Bunun yanında yüzde 10 oranındaki 'Eğlence Vergisini' Hazine ve Maliye Bakanlığımız işbirliğinde yüzde 0'a indirdik ve bu sayede 2023 yılında sektöre 278 milyon TL destek sağlamış olduk." dedi.
Mumcu, bunun yanında sinema izleyici sayısının artırılması amacıyla bir mevzuat değişikliğine gittiklerine ve iki yeni indirimli bilet türü ihdas ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu sayede özel kurumların indirimli bilet almasının önünü açtık. Bu düzenlemenin 2024 yılı izleyici sayısına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Sinema sektörümüz bu yıla çok iyi başladı. İzleyici sayısı, Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 40 milyon izleyiciyi aşacağımızı öngörüyoruz. İnşallah sektörümüzle birlikte güzel bir yıl geçireceğiz."
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA YAPIMI TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ"
Bakan Yardımcısı Mumcu, Berlinale kapsamında yabancı film yapımlarının Türkiye'de çekilmesi ile ilgili çalışmalara da değinerek, Türkiye'nin zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle baştan başa doğal plato özelliğine sahip olduğunu vurguladı.
Mumcu, şunları kaydetti:
"300'e varan güneşli gün sayısı, çeşitli çekim mekanları, rekabetçi fiyat avantajı, gelişmiş teknik altyapısı, tecrübeli ve nitelikli işgücü ve teşvik sistemiyle film yapımcılarına çok önemli avantajlar sunuyor. Biz de bu avantajların yanında ülkemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkemizde film çekecek olan yabancı film yapımcılarının Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını iade alabileceği 'Yabancı Film Yapım Desteği'ni hayata geçirdik."
Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Henry Cavill, Salman Khan gibi dünya starlarının yer aldığı çok önemli yapımların Türkiye'de çekildiğine dikkati çeken Mumcu, "Çok sayıda Hollywood filmi çekimlerini ülkemizde geçekleştirmek istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye'de ağırlayacağız." diye konuştu.
Mumcu, festival kapsamında düzenlenen ve uluslararası film ve medya endüstrilerinden yaklaşık 10 bin temsilcinin bir araya geldiği EFM direktörü Dennis Ruh ile uluslararası alandaki işbirliği olanakları ve gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Bu arada, Mumcu, temasları sırasında ceketine taktığı Filistin bayrağı renklerinden oluşan mendille bu konudaki duyarlılığını da ortaya koydu.
ABD VE İNGİLTERE'DEN SONRA EN ÇOK DİZİ İHRAÇ EDEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU
Öte yandan Türk dizilerinin başarısı İngiliz medyasında da yer buldu. Yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da geniş bir izleyici kitlesi kazanan Türk dizileri, The Economist dergisine konu oldu. Dergi haberi, "Üçüncü büyük televizyon ihracatçısı beklediğiniz kişi değil, Amerika ve İngiltere'den sonra en çok senaryolu dizi satan ülke Türkiye" başlığıyla duyurdu.
Veri firması olan Parrot Analytics'in araştırmasına göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talep %184 arttı. Kore dizilerine olan talep %73 olarak açıklandı.
2023 yılında yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır oldu.
İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin televizyon ihracatının 2022'de 600 milyon dolara ulaştığını tahmin ediyor, bazı analistler satışlarının yakında milyarlara ulaşacağını öngörüyor.
2023'DE İSPANYA'DA EN POPÜLER ÜÇ YAPIM TÜRK DİZİSİ
Televizyon veri firması Glance'e göre ise 2023'ün ilk yarısında İspanya'da en popüler üç yapım, Türk dizisiydi.
The Economist'in yazısında Türkiye'de her hafta bir bölüm yayınlanan ve üç saati bulan dizilerin, diğer ülkelerde daha kısa bölümlere ayrıldığı ve daha uzun süre ekranlarda yayınlandığı belirtiliyor.
DUBLAJ VE ALT YAZI SEÇENEĞİ
Diğer ülkelerde yayınlanan diziler genelde dublajlı olarak yayınlanıyor. İspanyolca dublajın İspanya'da ve birçok Latin Amerika ülkesinde kullanılması izleyici için kolaylık sağlıyor. Lehçe veya Yunanca gibi diller için alt yazılı seçeneği daha çok tercih ediliyor. Bu sayede izleyiciler Türkçe öğrenmeye bile başlıyor ve dublajlı yayını beklemek zorunda kalmıyor.
NEDEN BU KADAR ÇOK İZLENİYOR?
The Economist'e göre göz alıcı manzaralar, lüks kostümler, güzel ve yakışıklı oyunlar, Türk dizilerini çekici kılıyor. The Economist'e göre, Arap izleyiciler, Türk dizilerini Hollywood'un sıklıkla yaptığı gibi Müslümanları terörist ya da taksi şoförü olarak değil, kahraman olarak tasvir etmesini takdir ediyor.
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