Filistin için "Küresel Eylem Günü"! Meydanlar Gazze için dolup taşıyor... A Haber Sultan Ahmet Meydanı'ndan aktardı
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. Katil ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor. Netanyahu ve yönetimi Gazze'deki mazlumların üstünden elini çekmezken, protestolar dünya çapında devam ediyor. Tüm dünya Gazze için tek yürek olurken, Filistin için düzenlenen "Küresel Eylem Günü" İstanbul'da da gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'ndan son gelişmeleri aktardı.
Gazze katliamının durması için dünya çapında yürüyüşler düzenleniyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'nda da düzenlenen "Küresel Eylem Günü" etkinliği kapsamında son gelişmeleri aktardı.
"Tüm dünya bir kez daha Gazze için tek yürek oldu. 17 Şubat Küresel Eylem Günü olarak ilan edildi ve dünyanın pek çok noktasında eylemler düzenleniyor.
İstanbul'daki yürüyüş Filistin inisiyatifi tarafından organize edildi ve bu zulme dur mesajını haykırmak isteyen Sultan Ahmet Meydanı'nda toplandı.
Netanyahu'ya çok ciddi protestolar tepkiler var. Bunun yanı sıra Gazze'deki zulmü durdurmak adına da çağrılar yapılıyor. Filistin'e özgü kefiyelerde herkes omuzlarında…
Kalabalık Sultan Ahmet Meydanı'nda toplandı. Buradan Eminönü Meydanı'na yol alınacak ve dillerde tebrikler dualarla…
"ÖLÜMDEN KORKMA ÇÜNKÜ ÖLÜM GAZZE'DE ÇOCUK İŞİ..."
"Ölümden korkma çünkü ölüm Gazze'de çocuk işi" işte bu slogan katledilen binlerce bebeğin öldürüldüğüne dikkat çekiyor. Mesaj çok net, "Katliam dursun abluka son bulsun, insani yardım ulaşsın…"
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