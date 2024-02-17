Filistin için "Küresel Eylem Günü"! Meydanlar Gazze için dolup taşıyor... A Haber Sultan Ahmet Meydanı'ndan aktardı

Gazze katliamının durması için dünya çapında yürüyüşler düzenleniyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'nda da düzenlenen "Küresel Eylem Günü" etkinliği kapsamında son gelişmeleri aktardı.

"Tüm dünya bir kez daha Gazze için tek yürek oldu. 17 Şubat Küresel Eylem Günü olarak ilan edildi ve dünyanın pek çok noktasında eylemler düzenleniyor.