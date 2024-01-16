Soykırımcı İsrail’i ağlatacak haber! Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Zomlot: UAD’nin İsrail lehine bir karar alması mümkün değil

İSRAİL'E TAVİZ YOK

İşgalci İsrail'in soykırım suçu uluslararası çapta kabul gördü. Artık yargı karşısına çıkmaya başlayan İsrail için Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarda son durum ile Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'e soykırım suçlamasıyla yaptığı başvuruya ilişkin basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze saldırılarında 100 günün geride kaldığının altını çizen Zomlot, 85 bin Filistinlinin bu saldırılarda öldürüldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Bunun günlük 850 ölüm ve yaralanmaya eşit olduğunu kaydeden Zomlot, öldürülenler ve hayatını kaybedenler arasında çoğunluğu, kadın ve çocukların oluşturduğuna vurgu yaptı.

Hüsam Zomlot, bu sayıya enkaz altında kalanların dahil edilmediğini belirterek, "İsrail, Gazze'de okul ve evlerin yüzde 70'ini yok etti." bilgisini paylaştı.