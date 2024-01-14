Hizbullah lideri Nasrallah’tan son saldırıyla ilgili sert açıklama: Bu Amerikan aptallığıdır, İsrail’i büyük bir felaket bekliyor

İSRAİL'İ BÜYÜK BİR FELAKET BEKLİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı üzerinde verdiği kayıplara değinen Nasrallah, şunları kaydetti:

"Bazı kaynaklar 4 bin İsrail askerinin 'engelli' olduğunu, yani yaralandıktan sonra tüm cephelerdeki çatışmalardan çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi. İsrail medyası bu rakamlar konusunda oldukça çekingen davranıyor ve bazı tahminlere göre 30 bin civarında askerden bahsediyor. Savaş bittiğinde gerçek rakamlar ortaya çıkacak ve bu İsrail için büyük bir felaket olacak."