Hizbullah lideri Nasrallah’tan son saldırıyla ilgili sert açıklama: Bu Amerikan aptallığıdır, İsrail’i büyük bir felaket bekliyor
İşgalci İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı örtbas etmek için İngiltere ve ABD, Yemen’i hedef almaya başladı. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Yemen’de 12 Ocak’ta düzenlenen saldırılar nedeniyle düzenlenen programa video konferansla dahil olup İngiltere, ABD ve İsrail’e karşı sert açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "ABD'nin Yemen'e hava saldırısı düzenleyerek İran'a mesaj gönderip tehdit etmekle yanıldığını" belirtti.
Nasrallah, İsrail'in 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında örgütün saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in öldürülmesinin üzerinden 7 hafta geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa video-konferans aracılığı ile katıldı.
"SON SALDIRI İNGİLTERE VE AMERİKAN APTALLIĞIDIR"
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 12 Ocak'ta düzenlediği hava saldırılarına değinen Nasrallah, "Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. ABD savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor ama kendileri bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.
Hava saldırısı ile Yemen'deki Husileri Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaktan caydırmanın mümkün olmadığını belirten Nasrallah, "Amerikalıların Kızıldeniz'de yaptıkları tüm deniz trafiğine zarar verecektir ve onlar tüm bunları İsrail'i korumak için yaptılar." dedi.
ABD ve İngiltere'nin saldırılarına nasıl yanıt verileceğine Yemenlilerin karar vereceğini dile getiren Nasrallah, "Joe Biden ve yönetimi İran'a mesaj gönderme ve tehdit etmekte yanılıyor." dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den sonra ABD'nin Lübnan'ı tehdit etmek için Doğu Akdeniz'e savaş gemisi filosunu gönderdiğini hatırlatan Nasrallah, "Lübnan'ı tehdit etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Daha sonra İsrailliler aracılığıyla, Yemen'deki saldırılar ve Irak'taki saldırılar aracılığıyla boş yere tehditlerde bulundular." diye konuştu.
İSRAİL'İ BÜYÜK BİR FELAKET BEKLİYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı üzerinde verdiği kayıplara değinen Nasrallah, şunları kaydetti:
"Bazı kaynaklar 4 bin İsrail askerinin 'engelli' olduğunu, yani yaralandıktan sonra tüm cephelerdeki çatışmalardan çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi. İsrail medyası bu rakamlar konusunda oldukça çekingen davranıyor ve bazı tahminlere göre 30 bin civarında askerden bahsediyor. Savaş bittiğinde gerçek rakamlar ortaya çıkacak ve bu İsrail için büyük bir felaket olacak."
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