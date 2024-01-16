Küreselciler Davos’ta buluştu, dünya Başkan Erdoğan’ın ‘One Minute’ çıkışını konuştu! “Filistin’in sadık savunucusu”
Filistin başta olmak üzere Orta Doğu üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle, terör ve sapkın eylemleri meşru görmekle tarihe kazınan işgalci İsrail Gazze’de 3 aydır soykırım yapmaya devam ediyor. Çocukların, kadınların, masumların katli dünyayı kasıp kavururken küresel yapının hizmetkarları İsviçre’nin Davos kasabasından buluştu. Dünya gündeminin hafızası bu buluşmayı değil 15 yıl sonra hala Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009’da Davos’ta yaptığı “One Minute” çıkışını konuşuyor.
Küresel elitler Davos'ta bir araya geldi. 'Küresel elitler' olarak tanımlanan isimler Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya gelirken ABD haber ajansı Bloomberg'in Başkan Erdoğan'ın terör devleti İsrail'e verilen desteği protesto etmek amacıyla Davos'u boykot ettiği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile diğer üst düzey yetkililerin Dünya Ekonomik Forumu'na katılmamalarını istediğine yönelik iddiası üzerine Başkan Erdoğan'ın 2009 Davos konuşması yeniden gündem oldu.
"ABD VE AVRUPA'NIN KARŞISINDA HAMAS'IN YANINDA"
İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye, Bloomberg'in iddiasına yer verdiği haberde Başkan Erdoğan'ın uzun süredir Filistin davasının destekçisi olduğunu belirtirken bazı Batılı ülkeler, Ürdün ve Körfez ülkelerinin de söylemde Filistin'e destek verdiğini fakat Başkan Erdoğan'ın soykırımcı İsrail'i desteklerken Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendiren ABD ve Avrupa ülkeleri ile ters düştüğünü belirtti. Middle East Eye, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek bir yana dursun "mücahit grubu" olarak tanımladığına da dikkat çekti.
"ONE MINUTE" ÇIKIŞI DÜNYA GÜNDEMİNİN HAFIZASINA KAZINDI
Bloomberg'in Davos ile ilgili iddiası dünya basınında geniş yer tuttu. Türk yetkililerden bu yönde bir açıklama gelmese de iddiaya ilişkin çok sayıda haber yayımlanırken Batı basını Başkan Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta yaptığı "One minute" çıkışını yeniden hatırlattı.
"ORTA DOĞU'DA BAŞKAN ERDOĞAN ÖNE ÇIKIYOR"
Middle East Eye, Türkiye'nin Davos'a yönelik tutumu ile "Filistin'in sadık savunucuları" olarak konumlandıranlar da dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri arasında öne çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın 2009'da soykırımcı İsrail'de dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile canlı yayında yaşadığı tartışmayı hatırlattı ve Moderatör David Ignatius'a "Daha da Davos'a gelmem" dediğine dikkat çekti.
DAHA DA DAVOS'A GİTMEDİ
2009'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'in başbakanı Şimon Peres'e tepki göstermiş ve "Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak; bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. 'Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız vardır. 'Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız olmuştur ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm, merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım; ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim." şeklinde konuşmuştu.
Moderatör David Ignatius, Başkan Erdoğan'ın sözünü kesmiş Erdoğan ise "Sözümü kesmeyin… Bir. Tevrat altıncı maddesinde der ki 'Öldürmeyeceksin!' (Yahudi inancının en kutsal metinlerinden biri olan On Emir'in 6. maddesini kastediyor.) Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan, Gilard Azamonih, 'İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey', bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Avi Şalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor: 'Haydut devlet vasfını kazandığını' belirtiyor." şeklinde sözlerini devam ettirmişti.
Ignatius'un yeniden müdahale etmesinin üzerine Başkan Erdoğan, "Sana da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin! (Ignatius'a) Siz konuşturmuyorsunuz! (Peres'i gösteriyor) 25 dakika konuştu, (kendini gösteriyor) 12 dakika konuşturuyorsunuz! Olmaz!" sözleri ile salondan ayrılmıştı.
Başkan Erdoğan, 2009'da yaptığı "One Minute" çıkışından bu yana Davos'taki zirveye bir daha katılmadı.
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