Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasi! Putin’den çarpıcı açıklama: İstanbul’da her konuda anlaşmıştık...

Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı saldırısının "başarısız" kaldığını ifade eden Putin, "Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir." dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği topraklardan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor. Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakere sürecini engelleyen koşullar." diye konuştu.