Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasi! Putin'den çarpıcı açıklama: İstanbul'da her konuda anlaşmıştık...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplatıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantısı sırasında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Putin, "Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı saldırısının "başarısız" kaldığını ifade eden Putin, "Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir." dedi.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği topraklardan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor. Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakere sürecini engelleyen koşullar." diye konuştu.
"İSTANBUL'DA HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK..."
Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk aylarında müzakerelerin yapıldığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:
"Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yapılan anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi? Rusya'dan sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğuna dair sinyal vermesini ve Kiev'den birlikleri çekmesini istediler. Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra da onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı."
Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürerek ülkesinin çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine saldırı düzenlediğine işaret eden Putin, "Onlar, bir şey yapabildiklerini göstermeye çalışıyor, askeri sorunları çözmek yerine barbarca hareket ediyor. Sivil yerleşim birimlerine silah seçmeden saldırı düzenliyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti gelmişti.
Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona ermişti.
RUS HEYET: GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ
Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söylemişti.
MÜZAKERELER İKİ GÜN SÜRMÜŞTÜ
İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlanmıştı.
Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.
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