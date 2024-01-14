İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor. Netanyahu'nun "Hükümetin işlerini bozuyorsun" dediği Gallant, Savaş Kabinesi toplantısından apar topar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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