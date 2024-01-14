14 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor. Netanyahu'nun "Hükümetin işlerini bozuyorsun" dediği Gallant, Savaş Kabinesi toplantısından apar topar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:52
  • 1
  • 12
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de tarihte görülmemiş bir katliama girişen terör devleti İsrail'de iç karışıklık başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.

  • 3
  • 12
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

Özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.

  • 4
  • 12
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

İSRAİL HÜKÜMETİ GAZZE KONUSUNDA İKİYE BOLÜNDÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.

  • 5
  • 12
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti

GALLANT'TAN REST! TOPLANTIYI TERK ETTİ

The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.